„Zu sagen ,Österreicher, bleibt‘s daham‘ zu wenig“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitagabend kritische Worte rund um die türkis-grünen Vorschläge zum Wirtschaftsneustart gefunden - besonders im Hinblick auf die Tourismusöffnungen. Van der Bellen appelliert in diesem Fall an eine europäischere Denkweise: „Es reicht nicht zu sagen: ,Österreicher, bleibt‘s daham und macht's Urlaub‘ und ,Deutsche sind willkommen'. Das ist zu wenig.“ Gerade in dieser Krise zeige sich, „wie sehr wir verflochten sind“, so der Bundespräsident.