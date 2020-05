Kritikwelle, kein Rückhalt: Lunacek tritt zurück

Kurz: „Die Staatssekretärin hatte keine einfache Zeit“

Aus zahlreichen Bereichen hatten sich Kulturschaffende im Land an Lunaceks Umgang mit dem Corona-Lockdown gestoßen. Auch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprang nicht unbedingt unterstützend bei, als er am Donnerstag in der „ZiB 2“ die Frage nach einem Rücktritt Lunaceks als „höchstpersönliche Entscheidung“ bezeichnete. „Die Staatssekretärin hatte keine einfache Zeit in den letzten Wochen“, meinte er lapidar. An der Ressortverteilung in der Regierung solle sich trotz des Rücktritts nichts ändern, so der Kanzler.