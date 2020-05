Mit GoMobil sicher zum Wirt und wieder nach Hause

Die Gastronomie hat keine leichte Zeit hinter sich. Nach der zehnwöchigen Corona-Zwangspause bemühen sich Wirte um jeden Gast und bekommen in vielen Gemeinden auch Rückendeckung vom „GoMobil“. „Die Wirte brauchen uns und wir sind jetzt für sie da“, so Geschäftsführer Manuel Goritschnig: „Auch wir haben weniger Personentransporte verzeichnet. Daher passen wir nun unsere Fahrzeiten an die Lokalöffnungszeiten an.“ So fährt das „GoMobil“ ab morgen bis 24 Uhr; an Sonn- und Feiertagen bis 22 Uhr. „Gäste können in Ruhe austrinken und wir sorgen dafür, dass sie sicher nach Hause kommen.“