Unsere „Öffis“ sind fit für den Schulstart

Am Montag kehren 41.700 sechs- bis 14-jährige Schüler in den Schulalltag zurück. Bei den Stadtwerken Klagenfurt und den ÖBB ist man dafür gerüstet. Die Buslinien fahren zur Wiederöffnung der Restaurants und Kaffeehäuser in Kärnten ab kommenden Freitag wieder mit voller Kapazität. Die Bahn tut es bereits.