Wird Prinz William nun Interimskönig von England?

Aufgrund ihres hohen Alters wird die britische Königin Elizabeth II., die 94 Jahre alt ist, auf unbestimmte Zeit in Quarantäne auf Schloss Windsor bleiben. Möglicherweise kehrt sie nie mehr in die Öffentlichkeit zurück. Ihr im Juni 99 Jahre alt werdender Gemahl Prinz Philip harrt dort mit ihr aus. Den britischen Corona-Richtlinien zufolge sollen ältere Menschen weiterhin in Isolation bleiben, auch wenn es für die restliche Bevölkerung Lockerungen bei den Ausgangsbestimmungen gibt.