Kehrt Queen nie wieder in Öffentlichkeit zurück?

„Die Königin wird nichts tun, was gegen die Empfehlungen für Menschen ihres Alters verstößt, und sie wird alle Ratschläge befolgen“, so ein Palast-Insider. Es gebe Diskussionen darüber, was im Oktober möglich wäre und was nicht. Nach London wird die Monarchin vorerst jedenfalls nicht zurückkehren. „Ich denke nicht, dass wir sie in nächster Zeit wiedersehen werden“, so der Insider.