Kanzler als Zeuge in Ibiza-U-Ausschuss geladen

SPÖ und NEOS haben am Dienstag bekannt gegeben, wer neben den Protagonisten des Skandal-Videos ebenfalls auf der Einvernahmebank für den Ibiza-U-Ausschuss sitzen wird. So wird etwa Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der dritten Woche als Zeuge geladen. Er soll über mutmaßliche „Hintergrunddeals zwischen ÖVP und FPÖ“ berichten, erklärte NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper: „Er musste was wissen.“ Am 4. Juni geht das Spektakel los, die Zeugenliste liest sich auch abseits des Kanzlers höchst prominent.