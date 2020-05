Sobotka sicher: „Zweite Corona-Welle wird kommen“

„Wir sind jetzt besser vorbereitet“

Überzeugt zeigt er sich im Gespräch mit der „Krone“ auch davon, dass eine zweite Corona-Welle kommen wird. Und zwar dann, wenn die Grenzen in Europa wieder geöffnet werden und der Tourismus in Österreich wieder blüht. Aber es gebe einen wichtigen und entscheidenden Unterschied, so Sobotka: „Wir sind jetzt besser vorbereitet.“