Kind aus heißem Auto gerettet: „Musste handeln“

Polizist, Feuerwehrmann und Rettungssanitäter - Patrick Findt (33) aus Schwertberg ist ein Gesamtpaket! Der 33-Jährige schlug am Freitag die Heckscheibe eines Autos in Linz ein, in dem die kleine Berina (2) eine Stunde lang festsaß. „Die Kleine war so fertig, dass wir handeln mussten“, erzählt er.