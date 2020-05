Offizier feiert 105. Geburtstag mit „Masken-Ball“

Schon in der Ersten Republik war Nagl beim Militär, den Zweiten Weltkrieg überlebte er knapp. Figls berühmte Worte „Österreich ist frei“ am 15. Mai 1955 hörte er aus nächster Nähe. Bei den Feiern zum Staatsvertrag gab der Gründer der Gardemusik das Einsatzzeichen für die Kapelle. Als Zeremonienmeister bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck hatte er den Auftrag, die Hostess Silvia Sommerlath zu beschützen, die spätere Königin Silvia von Schweden. Der Brigadier i. R. hat viel zu erzählen.