Bei Geburtstagsparty flogen im Rausch die Fäuste

In der Nacht zum Dienstag kam es kurz nach 1 Uhr früh bei einer Geburtstagsfeier in Schwanenstadt zu einer Rauferei. Der 20-jährige „Jubilar“ war nach reichlichem Alkoholkonsum mit seinem vier Jahre älteren Bruder in Streit geraten, statt Geschenke gab’s Watschen. Andere Partygäste versuchten die beiden zu beruhigen, da ging der 24-Jährige auch gegen die Streitschlichter los.