Möchtegern-Strache Nepp setzt auf Brachialpolitik

Eines gleich vorweg: Für die Nepp’sche Entdeckung wird es keinen Medizinnobelpreis geben. Denn selbst in der facettenreichen Welt der Viren gibt es keinen „Asylantenvirus“. Der Wiener FPÖ-Chef erklärt der „Krone“, was er gemeint haben will: „Am 30. April lag die Anzahl der am Coronavirus erkrankten Personen in Wien noch bei 19. Aber am 1. Mai gab es einen sprunghaften Anstieg der Infizierten auf rund 50. Das war an dem Tag, an dem die Testergebnisse des Asylwerberheimes in der Landstraße veröffentlicht wurden.“ Zahlen, die für die Stadt nicht nachvollziehbar sind.