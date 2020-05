„Asylantenvirus“: Wiens Stadt-Vize Nepp in Kritik

Anzeige angekündigt

„FPÖ Fails“ kündigte eine Anzeige gegen Nepp an - für „Asylantenvirus“ und die Unterstellung, Asylwerber wären für steigende Covid-19-Zahlen verantwortlich. Und die Facebook-Seite führte „die Fakten“ an: „2573 positiv getestete Coronafälle in Wien - 15.563 positiv getestete Coronafälle insgesamt in Österreich - 21 positiv getestete Coronafälle im Asylwerberheim in Erdberg.“