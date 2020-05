Massen-Erkrankungen in Wiener Flüchtlingsheim

Virus-Herd: Wien als neues Sorgenkind

Was auffällt: Wien gilt mehr und mehr als neues Sorgenkind im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Bundeshauptstadt löst Tirol jedenfalls als Virus-Brennpunkt ab. Mit 44 positiven Covid-Testungen fielen am Freitag in der 1,9-Millionen-Metropole 40 Prozent aller österreichischen Infektionen an. Nach Informationen des Krisenstabes im Innenministerium waren es am 1. Mai gegenüber dem Vortag 109 Fälle mehr.