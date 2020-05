Sozialpartner fordern neues Kurzarbeitsmodell

Kurz: Firmen, die Jobs erhalten, könnten belohnt werden

Bundeskanzler Sebastian Kurz führte in der Vergangenheit bereits drei Ziele zur Konjunkturankurbelung an: Entlastung der arbeitenden Menschen, Investitionen insbesondere in die Ökologisierung der Wirtschaft und Regionalisierung. Dazu brauche es konkrete Maßnahmen. Es gebe „ganz viele Ideen“, die diskutiert würden. Vizekanzler Werner Kogler sagte, Betriebe, die Arbeitsplätze halten, zurückholen oder schaffen, sollten „mit besonderen Maßnahmen bedacht werden“. Es gehe darum, wie man die Wirtschaftskrise nach der Gesundheitskrise am besten bewältigen könne.