Corona: Med-Uni Graz verschiebt Aufnahmeprüfung

Zwei Tage hintereinander gab es in der Steiermark nun keine Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Gute Voraussetzungen für den heutigen Montag, an dem in vielen Bereichen der Betrieb wieder hochgefahren wird: Die steirischen Schulen öffnen wieder für Maturanten, Besuche in Alten- und Pflegeheimen sind wieder erlaubt, zahlreiche Geschäfte haben bereits seit Samstag wieder geöffnet. Zudem fahren in Graz die Öffis wieder im Normalbetrieb und fürs Parken in den blauen und grünen Zonen muss man auch wieder zahlen. Und: Die Med-Uni verschiebt die Aufnahmeprüfung in den Herbst.