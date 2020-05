Steiermark: Kein Nachteil durch „Corona-Matura“

Ist in den steirischen Schulen ausreichend Platz vorhanden, um auch einen „Schichtbetrieb“ durchzuführen? Wie viele Kinder werden ab 18. Mai wieder in den Klassen sitzen?

Mit 18. Mai werden rund 90.000 Schüler der steirischen Volksschulen, Neuen Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Sonderschulen zurückkehren - allerdings im täglichen Wechsel. Das heißt, in Summe werden pro Tag etwa 45.000 Schüler regulär in der Schule sein. Dazu kommen jene, bei denen schulische Betreuung nötig ist. Für die Betreuung und den Unterricht können auch Turnsäle, Festsäle, die Aula usw. herangezogen werden. Bei Problemen werden gute Lösungen gesucht, auch mit der Unterstützung der Bürgermeister als Schulerhalter.