Rückkehr in Schulen mit Freude und Sorge

Viele haben den heutigen Tag sehnsüchtig erwartet, viele haben Sorgen: Mit den Maturanten kehren die ersten Schüler in den Unterricht zurück. Für die betroffenen Schulen galt es einiges zu organisieren, etwa am BORG Kindberg. „Wir haben heuer nur 30 Maturantinnen und Maturanten. Alle davon maturieren in Deutsch und Mathe, fast alle in Englisch und einige in Französisch und Italienisch“, berichtet Direktor Juri Höfler.