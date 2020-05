„ILOVEYOU“-Macher bricht Schweigen nach 20 Jahren

Virenprogrammierer in Einkaufszentrum aufgespürt

Das Aufspüren des Virenprogrammierers gestaltete sich nicht einfach. White suchte zunächst in den USA und Europa nach dem Informatiker, wohin er sich Gerüchten zufolge abgesetzt haben sollte. Fündig wurde er aber nach Recherchen in philippinischen Untergrund-Foren in der Hauptstadt Manila, wo Guzman in einen Handyshop in einem Einkaufszentrum arbeitet. Stundenlang ging White durch das Einkaufszentrum, fragte nach Guzman - und wurde schließlich nach langer Suche fündig.