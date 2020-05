Schallenberg kämpft um 800 ukrainische Erntehelfer

Schallenberg habe sich mit Prystajko in einem „freundlichen und sehr konstruktiven Gespräch“ über Ausreisegenehmigungen für rund 800, in der österreichischen Landwirtschaft benötigte Erntehelfer unterhalten, bestätigte eine Sprecherin des österreichischen Außenministeriums am Samstag gegenüber der APA. „Es wird weiter gemeinsam an einer raschen Lösung gearbeitet“, erklärte sie.