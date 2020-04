„Ohne die Erntehelfer wäre es nicht zu schaffen!“

Langjähriger Prozess bis zur Flug-Genehmigung

Es sei ein „mehrwöchiger Prozess“ gewesen, bis die Genehmigung des Fluges erteilt worden ist. „Hauptsächlich war die Branche selbst aktiv, wir als Interessensvertretung haben die Betriebe begleitet und unterstützt. Es waren stets alle wichtigen Stellen miteingebunden, so wie etwa die Botschaft in Rumänien“, erklärt Hechenberger. Warum die Arbeiter nicht schon in Rumänien auf das Virus getestet worden sind, liege an den Richtlinien für EU-Staaten, denen Folge zu leisten sei. „Hätte ich einen Wunsch frei gehabt, wäre das jener gewesen, dass die Tests in Rumänien gemacht worden wären. Die Personen werden nun noch zweimal untersucht“, sagt Hechenberger.