Salzburger NEOS-Zentrale erneut Ziel von Vandalen

Landesgeschäftsführer Mike Pilz: „In einer Zeit, in der wir alle an einem Strang ziehen sollten, stimmt es mich zutiefst traurig, wenn statt zu Worten nun zu Steinen gegriffen wird.“ Er habe eine Verantwortung gegenüber „den Mitarbeitern in der NEOSphäre“ und sei nur froh, dass diese zum Zeitpunkt dieses Vandalenaktes nicht in den Büroräumlichkeiten anwesend waren. Er sei überzeugt, dass die Täter schnell ausgeforscht und zur Rechenschaft gezogen werden können.