Nebengebäude der Neos-Zentrale beschmiert

Frauenhaus bleibt! - Das Graffiti am Nebengebäude des Neos-Hauptsitzes in Salzburg ist Kritik an die geplante EU-weite Ausschreibung der Frauenhäuser durch Landesrätin Andrea Klambauer. „Wir wischen Kritik nicht weg“, sagt Landesgeschäftsführer Mike Pilz. Er lädt den Verfasser zum Meinungsaustausch in die Zentrale, die NEOSphäre ein um die Sorgen und Ängste dieser Person nehmen zu können.