Literarische Entdeckungsreise

Die beliebte Reihe „111 Orte, die man gesehen haben muss“ ist auch für das Burgenland erhältlich. Auf 230 Seiten werden bekannte und unbekannte Orte vorgestellt und bieten Inspiration für den nächsten Ausflug. Ideen für die nächste Reise kann man sich auch mit der „Gebrauchsanweisung für das Burgenland“ holen. Schauspieler Martin Weinek bewirtschaftet mittlerweile einen eigenen Weingarten und hat ganz nebenbei ein Buch mit seinem Bruder geschrieben. In diesem erklärt er die burgenländische Seele und entführt nicht nur an den Neusiedler See.