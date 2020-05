Streit mit Nachbarn: Mann setzte Auto in Brand

Am 1. Mai gegen 3:05 Uhr wurde auf einem öffentlichen Parkplatz in Steyr der Pkw eines 33-Jährigen aus Steyr in Brand gesteckt. Aufgrund intensiver Ermittlungen konnten die Polizisten der PI Ennser Straße einen 27-Jährigen aus Steyr als Täter ausforschen. Dieser zeigte sich nach der Sicherstellung des Brandbeschleunigers voll geständig und führte Nachbarschaftsstreitigkeiten als Grund für die Tat an.