Royal-Kids trotzen Krise mit Hauspartys und Farben

Künftige Königin gewinnt Herzen

Die spanische Kronprinzessin Leonor war zuletzt heftig in die Kritik geraten, weil sie in der Corona-Krise wochenlang von der Bildfläche verschwunden war. Kein öffentlicher Beifall für die Helfer im Gesundheitssystem, kein Wort des Trostes oder der Aufmunterung war von der 14-Jährigen zu hören. Bis zum 23. April, aber dann gab es Leonor gleich doppelt: Zunächst nahm sie an der traditionsreichen Marathon-Lesung des Don Quijote teil, dann veröffentlichte die Casa Real ein Video der Bourbonin an der Seite ihrer Schwester Sofía (13) - und in Sekundenschnelle hatte sich die Thronfolgerin wieder in die Herzen ihrer Landsleute geschlichen.