Corona-Hilfsfonds: So kommen Firmen zu ihrem Geld

Betriebskosten werden berücksichtigt

Es gibt einen steuerfreien, nicht rückzahlbaren Zuschuss bis maximal 75 Prozent von 120 Millionen Euro, also höchstens 90 Millionen Euro. Das Minimum für den Anspruch ist ein nachweisbarer Schaden von 2000 Euro in drei Monaten und ein Umsatzeinbruch von 40 Prozent. Das gilt natürlich nur für Standorte in Österreich. Berücksichtigt werden Betriebskosten wie Mieten, Strom, Gas, Telefon, Versicherungsprämien usw. sowie verderbliche Waren, deren Wert wegen der Corona-Krise um zumindest 50 Prozent sinkt (z.B. Blumen).