36-Jähriger bedrohte 12-Jährige mit dem Erschlagen

Bargeld, Feuerzeug und Zigaretten forderte ein 36-jähriger Pensionist in Schärding von zwei 12-Jährigen. Er bedrohte die Kids mit dem Erschlagen, erbeutete nur eine Dose Eistee. Nachdem er am nächsten Tag einen Raubüberfall bagang, wurde er von der Polizei geschnappt. Der Amtsbekannte wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert.