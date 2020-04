Corona: Drei Todesfälle, fünf Neuinfektionen

12.25 Uhr: Ring Award Finale in Graz verschoben. Der Wettbewerb für Bühnenbild und Regie war am 27. und 28 Juni im Schauspielhaus Graz geplant und ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Drei Finaleteams aus vier Nationen sowie Jurymitglieder aus ganz Europa zu vereinen sei schwierig, man hoffe aber auf einen baldigen Ersatztermin, hieß es am Dienstag. Erstmals in der 25-jährigen Geschichte des Wettbewerbs musste ein Termin abgesagt werden.