550 Mio. Euro Staatshilfe für Ferienflieger Condor

„Zweimal unverschuldet in Not geraten“

Erst im Herbst 2019 hatte Condor zur Unterstützung einen vom deutschen Bund und dem Land Hessen verbürgten Überbrückungskredit über 380 Millionen Euro bekommen. Die Airline sei zweimal innerhalb knapp eines halben Jahres unverschuldet in Not geraten, sagte Condor-Chef Ralf Teckentrup am Montag. „Wir sind der Bundesregierung und der hessischen Landesregierung sehr dankbar für ihre Unterstützung.“