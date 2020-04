„Abstandsmesser“: Freibäder ohne Bade-Freiheit

In Klagenfurt haben Wasserratten bereits ab 1. Mai die Gelegenheit, in die Fluten des Wörthersees abzutauchen. Das Lorettobad ist das erste der drei Strandbäder in der Stadt, das aufgesperrt wird. Allerdings dürfen die Gäste dort nur schwimmen. Das Benutzen der Liegewiese ist verboten - zumindest bis 18. Mai, wenn dann auch die anderen Bäder aufsperren. Dort wird es dann auf den Badestegen Markierungen zum Liegen geben.