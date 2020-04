WhatsApp: Sticker-Paket zum Coronavirus verfügbar

Die Corona-Sticker der WHO können WhatsApp-Nutzer als 260-Kilobyte-Paket aus der Sticker-Datenbank des Messengers herunterladen und fortan an ihre Kontakte verschicken. Geboten werden zahlreiche Sticker zu in den letzten Wochen omnipräsenten Themen wie Home-Office, Social Distancing, Videokonferenzen und dergleichen.