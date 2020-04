Sofia Richie zeigt fitten Body im knappen Bikini

Erst kürzlich gestand die Promi-Tochter, die als Influencerin und Model erfolgreich ist, dass sie seit einiger Zeit an Angstzuständen und Panikattacken leide. Im Live Chat mit ihrem Kumpel Vas J Morgan erklärte Richie: „Meine Ängste kamen erst spät in meinem Leben, so vor zwei drei Jahren. Aber dann traf es mich hart. Ich kann mich an den ersten Tag meiner Panikattacke erinnern. Meine Angst rührt daher, dass ich wissen möchte, ob es mir gut geht, oder ob ich krank bin.“