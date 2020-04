Neue europaweite Drohnen-Verordnung verzögert sich

Europaweit einheitliche Regeln

Die neuen rechtlichen Bestimmungen der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) haben zum Ziel, europaweit einheitliche Regelungen für den Betrieb von Drohnen zu definieren. Was sich für Drohnenpiloten konkret ändert, hat die Austro Control auf der Website dronespace.at zusammengefasst. Mit der dazugehörigen Dronespace-App erhalten Drohnenpiloten zudem die Möglichkeit, in Echtzeit festzustellen, ob ihr Flug an dem ausgewählten Ort erlaubt ist oder nicht. Ein eigenes Tool soll es Drohnennutzern überdies erleichtern, die richtige Bewilligungsart für die jeweilige Drohne herauszufinden.