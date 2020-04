Knalleffekt: St. Pöltens Blumauer bot Rücktritt an

Erstes Training in Kleingruppen

Am Platz trainierte indes der gesamte Kader in fünf Gruppen über den Tag verteilt erstmals wieder und unter Anleitung von Neo-Trainer Robert Ibertsberger. Die Niederösterreicher riefen am Mittwoch zudem die Aktion „Zukunftsticket“ aus, mit der sie wie viele andere Vereine in der Corona-Zeit Einnahmen generieren wollen. Das um 24 Euro erhältliche Ticket kann nach überstandener Coronakrise in zwei Tickets auf der Ost-Tribüne, drei Tickets auf der Süd-Tribüne oder ein Familien-Ticket im Family Corner (2 Erwachsene, bis zu vier Kinder) - gültig für jeweils ein Match - umgetauscht werden.