„Fortnite“-Macher beugen sich Googles Marktmacht

Epic Games wirft Google Sabotage vor

Den Sicherheitshinweis sieht man bei Epic Games allerdings kritisch. Man spricht gegenüber „The Verge“ von verunsicherten Nutzern und wirft Google vor, mit Angeboten wie Google Play Protect nicht via Play Store bezogene Anwendungen mit Malware gleichzusetzen. Man ziehe die Konsequenzen und biete „Fortnite“ nun auch via Play Store an, hoffe aber, dass Google seine Geschäftspraktiken überdenke. Ein Drittel sei ein großer Anteil, wenn man bedenke, dass Epic mit den verbliebenen 70 Prozent die kompletten Entwicklungs-, Betriebs- und Support-Kosten decken müsse.