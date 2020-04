„Ich habe immer an das Gute in der Welt geglaubt“

„Was soll mich noch erschüttern?“

Doch irgendwo auf der Strecke bombardierten die Amerikaner den Gefangenentransport. 400 Insassen starben, der Widerstandskämpfer der ersten Stunde überlebte. Bescheiden und fast nebenbei erzählt der geistig wache Wiener, wie er sich 1938 in Linz in eine in Brand gesteckte Synagoge stürzte, um Thorarollen zu retten.