Die tägliche Konferenz

Pünktlich um 8 Uhr in allen vier Spitälern der KRAGES das gleiche Bild. Die leitenden Mitarbeiter nehmen, natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen, an einer Videokonferenz teil. Besprochen wird, was nicht aufschiebbar ist. „In Zeiten der Corona-Krise gibt es täglich neue Herausforderungen. Zum Beispiel, wenn Mitarbeiter ohne Symptome positiv getestet wurden, wie kürzlich in Oberwart. Darauf müssen wir natürlich sofort reagieren und Kapazitäten in anderen Spitälern evaluieren“, erklärt KRAGES-Geschäftsführer Hans Peter Rucker.