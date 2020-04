Amazon-Marktmacht in Krise „besorgniserregend“

Marktmacht auf „besorgniserregendes Maß gestiegen“

Die Pandemie habe den Weltmarktführer nun in Deutschland in eine neue Rolle gebracht, erklärte der Ökonom und Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein der Zeitung. „Auch wenn es vielen nicht gefällt und es Handelsexperten schon fast nicht auszusprechen wagen: Schon jetzt ist Amazon systemrelevant.“ Die Marktmacht des Konzerns sei in der Krise „auf ein besorgniserregendes Maß gestiegen“, sagte Heinemann. Sie werde auch danach weiter zunehmen.