Arnold Schwarzenegger wird Berater in Kalifornien

Knapp 1000 Menschen starben in Kalifornien an Covid-19

In Kalifornien wurden nach offiziellen Informationen bis Freitag mehr als 27.000 Infektionen mit SARS-CoV-2 nachgewiesen. In dem Westküstenstaat starben bisher knapp 1000 Menschen. Diese Zahlen sind deutlich geringer als in dem am stärksten von Corona betroffenen US-Bundesstaat New York mit mehr als 16.000 Todesopfern.