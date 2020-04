Bunte Steinschlangen mit Hoffnungsglanz

Es ist eine besondere Beschäftigung in einer Zeit der Beschränkungen: Kinder bemalen daheim Steine, legen sie dann an öffentlichen Plätzen ab. In Wien-Essling fasst so eine Schlange schon an die 700 Steine! Damit begannen hier Petra Gerhold, Sebastian und Justin Komarek am 31. März: „Dass die Idee so großen Andrang findet, zum Symbol für Hoffnung und gemeinsames Durchhalten wird, hätte ich nie gedacht“, sagt Gerhold.