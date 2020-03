Nicht viel übrig von der europäischen Solidarität

Gerade zeige sich, dass in Krisenzeiten von der europäischen Solidarität nicht viel übrig bleibe. Deutschland und Frankreich haben zu Beginn der Corona-Krise auf Hilferufe aus Italien und der Schweiz mit Ausfuhrverboten für Atemmasken reagiert, in Ungarn versucht der rechtsnationale Premier Viktor Orban am Parlament vorbei unbefristet per Notstandsgesetz zu regieren und EU-Binnengrenzen werden ohne die vorgesehenen Notifikationen und Begründungen geschlossen, wie Maurer betont. Von der Europäischen Kommission werde all das aber nicht einmal kommentiert.