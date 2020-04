Reh und Hirsch frisch serviert

Die Corona-Krise und die damit einhergehenden Beschränkungen sind auch an der Jägerschaft nicht spurlos vorüber gegangen. Vor allem durch die Schließung der Hotellerie und der Gastronomie, die ja Hauptabnehmer für das Wildbret sind, stehen die Jäger gerade vor Beginn der Jagdsaison vor neuen Herausforderungen. Der burgenländische Jagdverband hat mit der Direktvermarktungs-Initiative „Wildes Burgenland“ eine Lösung parat. „Wir bieten als Vorreiter für ganz Österreich ein besonderes Service an. Wir sehen das auch als Stärkung der Direktvermarktung unseres hochwertigen Wildbrets“ so Landesjägermeister Roman Leitner.