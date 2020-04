Sehr viele Betriebe setzen auf Kurzarbeit

In der Osterwoche sind weitere 1000 Firmen dazugekommen, welche die Krise mittels Kurzarbeit bewältigen wollen. Die AMS-Mitarbeiter arbeiten derzeit auf Hochtouren, um die Flut an Anträgen zügig zu bewältigen. Seit dem Beginn der Covid-19-Einschränkungen am 16. März wurden 2345 Firmen punkto Kurzarbeit informiert, 1533 der Anträge werden vom Kurzarbeitsteam bereits abgearbeitet, 570 sind genehmigt.