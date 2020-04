Beim Wiener Gemeindebauchor kann jeder mitmachen

Die Freude am gemeinsamen Singen kann gerade in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Corona-Krise riesig sein. Da sich die rund 80 Mitglieder des 2008 gegründeten 1. Wiener Gemeindebauchors aktuell nicht persönlich treffen können, finden die Proben via Videoanleitung und downloadbaren Noten statt. Ab Mittwoch, den 15. April, sind alle Wiener herzlich eingeladen, von zuhause aus mitzusingen und damit etwas für ihre Lebensfreude zu tun. Anlässlich des Beethoven-Jahres wird mit „Freude schöner Götterfunken“ gestartet.