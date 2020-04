Erster Kassasturz über Corona in Oberösterreich

133 Millionen € neue Landesschulden

Auf Landesebene werden zu den vom Bund her fehlenden bis zu 410 Millionen Euro 133 Millionen Euro neue Schulden dazukommen müssen, um das eigene Hilfspaket finanzieren zu können. Viel Geld,80 Millionen €,fließt gerade auch in den Ankauf von Schutzausrüstung und Medizinbedarf,womit am Osterwochenende gleich zwei Flieger aus China eintrafen.