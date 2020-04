Bosnier wurde nach Nachbarschaftsstreit verhaftet

Der 52-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land zeigte am 12. April gegen 17.50 Uhr an, dass er von seinem 37-jährigen Nachbarn durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt wurde. Der Bosnier habe ihn, bereits am Boden liegend, auch noch mit den Füßen getreten. Erst durch das Einschreiten eines Freundes konnte der 37-Jährige vom Opfer weggewiesen werden.