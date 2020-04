Nach Ostern purzeln Preise in Kärntner Geschäften

Durch den Ausbau der Online-Angebote sei es vielen Händlern zwar gelungen, Verluste etwas abzufedern. „Gewinne macht damit aber niemand.“ Weitere Hoffnung bietet nun die Möglichkeit, Geschäfte bis 400 Quadratmeter wieder aufzusperren. „Etwa 80 Prozent der Kärntner Händler können davon Gebrauch machen“, so Haberl, der damit rechnet, dass bald eine Rabattschlacht in Bekleidungsgeschäften starten werde, da viele Kollektionen dringend an den Mann gebracht werden müssen.