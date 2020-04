Vor 124 Jahren: Erster Olympiasieg für Österreich!

Im Offiziellen Report dieser Spiele heißt es zu den Schwimmbewerben 1896, die in Piräus abgehalten wurden: „Sie waren vom Wetter begünstigt, deshalb fanden sich zahllose Zuschauer aus Athen sich ein. Die Bucht von Zea in Piräus, die äußerst malerisch an dem schönsten Punkt der Stadt gelegen ist, bildet einen ziemlich flachen und wellenlosen See, welcher mit dem Meer durch eine schmale Öffnung in Verbindung steht.“ Zum 500-m-Bewerb hatten sich zwar 20 Schwimmer gemeldet, „aber nur drei beteiligten sich, darunter zwei Griechen und ein Österreicher. Der Abgangspunkt befindet sich außerhalb der Bucht, wohin die Bewerber vermittelst der Dampfbarkasse befördert werden. Als Erster langte am Ziele an der Österreicher Neumann, und die österreichische Flagge weht am Maste, vom Publikum begrüßt. Er legte die Entfernung in 8‘ 12‘‘ ¾ zurück.“