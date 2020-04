Corona-Alarm in Klagenfurter Asylquartier

Freitag waren damit in Kärnten 373 Personen erkrankt; in Osttirol wurden 138 Infizierte gemeldet. Hospitalisiert sind 30 Personen; 18 davon in normalen Krankenhausbetten, 12 in Intensivbetten. Die Zahlen sinken. „Erfreulich ist, dass wir 132 genesene Personen haben“, sagt LH Peter Kaiser.